Debiti sanità, Tartaglione annuncia “un nuovo corso per il Molise”

Il commento della deputata azzurra dopo l’approvazione di un emendamento di Forza Italia alla Legge di bilancio

ROMA-CAMPOBASSO. “È necessario che la missione della tutela della salute, con tutte le misure di programmazione afferenti, torni ad essere appannaggio della politica”: è partendo da questo presupposto che la deputata molisana di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, annuncia l’emendamento alla legge di bilancio del collega azzurro Occhiuto, che “sancisce la possibilità di dilazione trentennale dei debiti della sanità regionale”.

“Questo consente – afferma Tartaglione - di poter predisporre un piano con sguardo lungo per assicurare ai molisani un nuovo corso sanitario, senza quei conflitti tra Stato centrale, Regione e commissario che spesso hanno segnato gli ultimi anni. Ora è possibile conciliare l’abbattimento del disavanzo con la possibilità di fare investimenti sulla medicina del territorio, l’assistenza domiciliare, l’implementazione delle strutture, l’attrattiva delle eccellenze in campo medico. La pandemia ha tragicamente sottolineato quanto tutto ciò sia urgente e fondamentale. Ma per poter raggiungere questi obiettivi è necessario un ritorno alla centralità della politica legittimata dal voto popolare, - conclude - che si carichi sulle spalle l’onere e la progettualità di ridisegnare la sanità molisana”.

