Vaccino anti Covid, in Molise somministrato l’1,7 per cento delle dosi

La regione in fondo alla classifica insieme ad Abruzzo, Sicilia e Sardegna. In cima alla graduatoria la provincia autonoma di Bolzano (16,2 per cento) e il Lazio (13,4 per cento)



CAMPOBASSO. Vaccino anti-Covid: sono 2975 le dosi consegnate in Molise e al momento le somministrazioni sono ferme a 50. Con l’1,7 per cento la regione finisce così agli ultimi posti della classifica stilata dal Ministero della Salute insieme ad Abruzzo, Sicilia e Sardegna.

I dati, aggiornati alle 23.30 di ieri 31 dicembre, vedono in cima alla graduatoria la provincia autonoma di Bolzano (16,2 per cento) e il Lazio (13,4 per cento).

Al momento le dosi totali somministrate in Italia sono 22.789 . Il ministero della Salute ricorda che il 27 dicembre il giorno del simbolico Vaccine Day (più o meno) europeo sono state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino (Pfizer) interamente somministrate. Il 30 dicembre sono state consegnate 359.775 dosi di vaccino e il 31 dicembre 110.175 dosi.

A livello nazionale, la divisione per fasce di età (tenendo conto che il vaccino è indicato dai 16 anni in su) segna 53 nella fascia 16-19 anni, nella fascia 20-29 quota 2.023 dosi, nella fascia 30-39 anni 3.958 dosi, nella fascia 40-49 anni le dosi sono 5.201, nella fascia 50-59 anni sono 6.512, nella fascia 60-69 anni sono 3.739, 70-79 anni sono 422, 80-89 anni sono 532, oltre 90 anni sono 349 le dosi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!