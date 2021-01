Saldi in zona rossa, il Molise comincia domani. Ma buona parte dei negozi sono chiusi

Vendite di fine stagione condizionate dal Covid, non solo per la necessità di rispettare le indicazioni contenute nel Decreto Natale. Stime di vendita ridotte e spesa media di 110 euro a persona

CAMPOBASSO. Saldi, si parte domani. Per una volta il Molise è la prima regione a partire sabato 2 gennaio, insieme a Basilicata e Val D’Aosta. Ma i saldi si collocano in piena zona rossa, con i negozi, quelli non considerati essenziali, chiusi sulla base del Decreto Natale.

Per poter fare il primo giro di shopping, nelle attività che non potranno restare aperte, toccherà dunque aspettare la giornata di zona arancione, lunedì 4 gennaio e poi giovedì 7, subito dopo l’Epifania.

Saldi invernali in pieno periodo Covid, con le vendite che per effetto della situazione di emergenza provocata dalla pandemia, muoveranno 1 miliardo in meno dello scorso anno, in totale 4 miliardi di euro contro 5. Gli acquisti in saldo, secondo i commercianti, interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà in media circa 110 euro.

