Bonifica dei siti abbandonati, il Governo stanzia oltre 1 milione di euro per il Molise

L’annuncio del deputato del M5s Antonio Federico, che punta il dito sull’intervento del ministro dell’Ambiente Sergio Costa

CAMPOBASSO. “Cominciamo questo 2021 con una notizia importante per la salute e l'ambiente: dal Governo oltre 105 milioni di euro alle Regioni, per le bonifiche di siti abbandonati: al Molise 1.2 milioni di euro”. Ad annunciarlo il deputato del M5s Antonio Federico, che chiarisce come si svolgerà l’intervento.

“Come annunciato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa – ha detto il parlamentare molisano - ora toccherà alle Regioni, soggetto attuatore, indicare i siti da bonificare e agire in fretta. Stiamo parlando di centinaia di siti in tutta Italia come discariche o vecchie fabbriche, luoghi abbandonati e inquinati per la cui bonifica non è mai stato trovato un responsabile, perché formalmente non sono né di competenza statale né regionale”.

“Ora grazie al ministro Costa, lo Stato prende in carico questa situazione stanziando 105 milioni di euro, con un decreto già passato in Conferenza Stato-Regioni. Invito cittadini e comitati ad aiutare noi parlamentari e i consiglieri regionali, a fare sponda con i media e fare sana pressione sulle Regioni, affinché si attivino al più presto. Questa battaglia per l’ambiente – ha concluso Federico - è solo all’inizio e parla al cuore dei nostri territori”.

