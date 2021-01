Covid, cinque Regioni a rischio per posti letto e terapie intensive: c’è pure il Molise

Lo ha evidenziato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale



“L'epidemia da Covid-19 è in una fase decrescente ma rallentata”: così si è espresso il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la consueta conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia.

La situazione, dunque, sembra migliorare ma la guardia deve restare alta, specie in Molise, inserito insieme a Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Emilia Romagna, tra le Regioni a rischio.

"Le proiezioni a 30 giorni – ha evidenziato Brusaferro, secondo quanto riporta Adnkronos Salute - mostrano che cinque Regioni (quelle su indicate, ndr) hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione posti letto in area medica". Mentre 3 "sono a rischio per le terapie intensive".

"Le soglie - ricorda Brusaferro - sono quelle che abbiamo identificato perché si possa garantire, contemporaneamente all'assistenza Covid, anche quella a tutte le altre attività assistenziali".

Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, "sono tre le Regioni con una probabilità superiore al 50% di superare la soglia critica", ovvero Molise, Umbria e Veneto. Ma ci sono "anche due o tre Regioni – ha concluso - che si avvicinano molto a questi dati".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!