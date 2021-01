Coronavirus, il 2021 si apre con 21 contagi e ancora due decessi

Cinque i nuovi ricoveri e un paziente trasferito in terapia intensiva. I dati del bollettino Asrem, a fronte di 188 tamponi processati

CAMPOBASSO. Niente da fare, nonostante le buone speranze per il nuovo anno, il 2021 sul fronte coronavirus in Molise si apre con 21 nuovi contagi e con due decessi. Si tratta di due uomini, entrambi 58enni, residenti rispettivamente a Campobasso e Termoli, che erano ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli.

Il bollettino aggiornato Asrem riferisce altresì di altri 5 ricoveri in Malattie infettive e del trasferimento di un paziente di Fossalto in Rianimazione. E riporta, come unica nota positiva, la guarigione di 4 persone.

I tamponi processati nelle ultime ore sono stati 188 e i casi di positività riguardano i comuni di Baranello 2, Campobasso 6, Campolieto 1, Petrella 1, Roccavivara 2, Santa Croce di Magliano 1, Sant’Elia a Pianisi 6, Trivento 1 e Venafro 1.

Stando ai dati ufficiali forniti dall’azienda sanitaria, gli attualmente positivi al Covid in regione sono 1.819; il totale dei ricoverati ammonta a 60; i soggetti in isolamento sono 2.478 e i pazienti positivi deceduti hanno raggiunto, purtroppo, quota 194.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!