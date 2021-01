Verso il rientro a scuola, il Molise dice ‘no’ agli ingressi scaglionati

La riorganizzazione in vista della riapertura il 7 gennaio. Si parte al 50%. In regione, così come in Emilia Romagna, Veneto, Basilicata e Sardegna, si è deciso di mantenere l’orario di entrata alle 8 per tutti

Lezioni più corte, ingressi e uscite scaglionati: questi alcuni degli ‘ingredienti’ necessari alla ripartenza delle scuole, specie superiori, dal prossimo 7 gennaio.

È il ministero dell’Interno, con una nota, a fare il punto della situazione.

Ed ecco che si ricomincia appunto il prossimo giovedì con la metà degli studenti e dal 15 - ma più probabilmente sarà da lunedì 18 - con il 75% degli studenti in classe. I mezzi pubblici aggiuntivi dovranno già essere tutti operativi - spiega il ministro Lamorgese e riferisce il Corriere della Sera - dal 7 per poter svolgere uno stress test: sono stati stanziati altri 300 milioni per pagare le corse aggiuntive.

Per quanto riguarda i turni, con gli ingressi fino alle 10, sono una soluzione che, invisa ai più, non è stata adottata in tutte le regioni: Emilia Romagna, Veneto, Molise, Basilicata e Sardegna manterranno gli ingressi per tutti alle 8. Nelle altre regioni, per venire incontro alle esigenze di orario, - si legge nell’articolo di Gianna Fregonara - le scuole potranno invece ridurre la durata delle lezioni in modo da non superare le 16 come orario di uscita, recuperando con attività a distanza il tempo perso a scuola.

Ma, organizzazione a parte, l’incognita sulla riapertura delle scuole già dalla settimana prossima resta quella sanitaria, in quanto un eventuale aumento dei contagi potrebbe determinare regioni in zone rosse e quindi nuove restrizioni.

Bisognerà attendere i dati del prossimo e decisivo monitoraggio per capire le mosse del Governo. Nelle more è importante farsi trovare preparati.

