Riapertura scuole, Toma: “Dipende tutto dai dati che arrivano il 5”

Il Presidente della Regione: "Per ora si apre, ma saremo convocati e avremo i nuovi dati martedì, poi la decisione"

di Maurizio Cavaliere

Diventa più di un’ipotesi il rinvio della riapertura in presenza delle scuole. Anche in Molise, ovviamente. Tra petizioni e richieste esplicite di sindacati, e forti preoccupazioni diffuse in alcune regioni, la sensazione è che, come ha anticipato con una richiesta il Presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini e come ci ha confermato il Presidente Toma, il Governo riconvocherà a breve le stesse Regioni per dare indicazioni più chiare, oltre che notizie rassicuranti o meno, sul possibile ritorno tra i banchi anche alle Superiori, dopo un lungo periodo di stop.

“Al momento si apre - ci ha detto oggi telefonicamente il Presidente della Regione Molise Donato Toma - Ma è chiaro che dipenderà molto dai dati che ci verranno comunicati il 5 gennaio”. Anche da noi la situazione è complessa, perché ci sono paesi con un gran numero di contagi rispetto al numero di abitanti, ci sono dentro anche bambini, ragazzi e docenti. Il caso di Sant’Elia a Pianisi è un’eccezione, per fortuna, ma ci sono altri centri che, a causa della crescita dei contagi, prima di Natale avevano deciso di chiudere anche le scuole primarie e quelle dell’infanzia, che pure erano rimaste fuori dalla chiusura generale.

Nelle regioni che ci sono vicine, Lazio e Puglia su tutte, aumentano i presidi contro la riapertura fissata per il 7 gennaio, con l’Italia che fino al giorno primo sarà in zona rossa. Sono tanti anche i docenti che temono per un rientro daipiù ri affrettato se non proprio inopportuno. In effetti al 7 gennaio il quadro dell’andamento della pandemia, le sue fluttuazioni dopo le festività natalizie, non sarebbe ancora preciso, anche perché sarebbe tracciato solo una settimana dopo il temuto Capodanno. Bisognerebbe attendere almeno la metà del mese per capire quanto e come il lockdown avrà influito positivamente sul propagarsi dei contagi. C'è la possibilità di una riapertura per il 18 gennaio, ma è una voce che non ha nulla di ufficiale.

In Sicilia si è tra l'altro ventilata l’ipotesi di procedere ai tamponi rapidi per il personale docente e non docente, personale scolastico che per alcuni dovrebbe al più presto essere sottoposto pure a vaccino. Idea condivisa anche dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, il quale ritiene che “sarebbe prudente attendere almeno la seconda metà di gennaio per vedere gli esiti delle misure di questo periodo. Frattanto dice - dobbiamo approfittare di questi giorni per poter mettere in atto azioni per aprire con maggior sicurezza le scuole. Che oltre al potenziamento dei trasporti e alla sicurezza degli spazi comuni, oggi potrebbe significare poter vaccinare il personale scolastico sia docente che non docente per creare un ambiente il più possibile immune”.

Chiudiamo con un ultimo dato: sono quasi 85mila le persone, soprattutto docenti, che in pochi giorni hanno sottoscritto la petizione del sindacato Unsic che chiede di proseguire con la Dad per qualche altra settimana, almeno alle superiori. Il trend potrebbe portare a superare le 100mila adesioni in coincidenza con il temuto ritorno tra i banchi il 7 gennaio. La decisione finale sarà probabilmente presa due giorni prima, il 5.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!