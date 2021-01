Nuovo cluster ‘Cardarelli’, Gravina: “Notizia non mi lascia sereno”

ll sindaco di Campobasso interviene anche sui ritardi della campagna di vaccinazione.

Preoccupano non poco le notizie sul nuovo cluster all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina è intervenuto, nel pomeriggio, con un video messaggio che riporta indietro il tempo alle recenti ispezioni dei Nas, da lui stesso sollecitate.

“La notizia di oggi - dice il sindaco - conferma alcune criticità emerse nelle scorse settimane, anche attraverso le relazioni presentate dai Nas a seguito di ispezione. Una notizia che oggi è stata liquidata con un ‘tutto è sotto controllo’ ma che non mi lascia sereno. La situazione va trattata con grossa cautela e non sottostimata. Quello che sta succedendo mi costringerà a chiedere informazioni alle autorità sanitarie, per verificare se ci sono state negligenze dal punto organizzativo e gestionale.

“Urge il massimo impegno da parte di tutti anche per quanto attiene alla campagna di vaccinazione sul territorio regionale. Il Molise è in effetti nettamente al di sotto della media nazionale nella somministrazione, cosa che è stata ripresa con una certa, comprensibile enfasi, dai media italiani.

“Siamo indietro, per ora, anche se apprendiamo che da domani, lunedì, riprenderà la campagna.

“In ogni caso, quello che sta succedendo - prosegue Gravina - dimostra che la lotta alla pandemia è tutt’altro che qualcosa di superato, anzi, e i numeri degli ultimi giorni, riscontrati anche in centri più piccoli di Campobasso, dovrebbero concorrere a non farci abbassare la guardia”. Infine Gravina si rivolge alla Regione: “Chiedo di ripristinare il sistema di comunicazione dei dati, che fino al mese scorso funzionava, e che purtroppo si è fermato. Non ne comprendo il perché, anche sulla scorta delle due comunicazioni scritte ai vertici sul perché ci sia stata questa sospensione nella trasmissione dei dati” ha concluso il primo cittadino.

