Coronavirus, in Molise un’altra domenica drammatica: 2 morti e 82 nuovi positivi

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: ancora due morti in Molise. Nelle ultime ore hanno perso la battaglia contro il nemico invisibile un 95enne di Petacciato e un 78enne di Montenero di Bisaccia. Entrambi erano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso.

Salgono così a 197 le vittime conteggiate dall’Asrem dall’inizio della pandemia.

Ci sono anche 82 nuovi casi di positività al Covid su 508 tamponi processati e cinque nuovi ricoveri. La buona notizia è che altri 149 pazienti sono guariti.

Oggi il centro più colpito è Campobasso con 12 casi, seguono Isernia e Termoli con 9.

Gli altri casi: 3 Acquaviva Collecroce, 1 Agnone, 1 Bagnoli del Trigno, 1 Baranello, 5 Bojano, 1 Castelmauro, 1 Cercepiccola, 4 Civitacampomarano, 1 Colletorto, 3 Gambatesa, 1 Jelsi, 1 Macchiagodena, 1 Montagano, 1 Montaquila, 5 Montecilfone, 3 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 1 Riccia, 2 Ripalimosani, 1 San Giuliano del Sannio, 3 Santa Croce di Magliano, 5 Sant’Elia a Pianisi, 1 Sessano del Molise, 1 Sesto Campano, 1 Trivento, 2 Venafro e 1 Vinchiaturo.

Al momento le persone ricoverate al Cardarelli sono 64: 54 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 1750.

