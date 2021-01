Covid, da Macchia d’Isernia a Portocannone: i sindaci riaprono le scuole primarie

Sono diversi in tutto il Molise i provvedimenti in deroga all’ordinanza del presidente Toma. L’elenco dei Comuni dove si torna in classe domani



CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza Covid: scuole chiuse fino al 17 gennaio, ma non per tutti. Nelle ultime ore sono diversi i sindaci molisani che hanno deciso di firmare i provvedimenti in deroga all’ordinanza del presidente della Regione Donato Toma per consentire, da domani 7 gennaio, la didattica in presenza nelle scuole primarie.

La scelta dei sindaci è legata al fatto che sui loro territori non si rilevano particolari criticità per quel concerne il contesto epidemiologico e il servizio scuolabus.

Dunque bimbi in classe da domani a Macchia d’Isernia, Agnone, San Martino in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Roccavivara, Colli a Volturno, Rionero Sannitico, Filignano, Palata e Frosolone.

A Termoli invece riprenderanno in presenza solamente le scuole dell’infanzia e gli asili nido.

(seguono aggiornamenti)

