Vaccini Covid, lunghe file al ‘Cardarelli’. E c’è chi protesta e va via

Disguidi nell’organizzazione della campagna di immunizzazione organizzata in Molise. Si stanno cercando i correttivi

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, prima i ritardi nella somministrazione delle dosi, poi i disguidi per l’organizzazione della campagna vaccinale.

Proteste, questa mattina, da parte di alcuni degli operatori sanitari che sono stati convocati oggi all’ospedale ‘Cardarelli’ per effettuare le vaccinazioni, seguendo le liste di priorità indicate dal Governo: per primi medici, infermieri e anziani presenti nelle Rsa e nelle case di riposo.

“Siamo stati convocati in troppi”, ha fatto sapere alcune persone in fila per sottoporsi all’immunizzazione con il vaccino Pfizer. Troppi in attesa, qualcuno ha parlato anche di assembramenti, e ci sono anche le proteste. Il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, è passato per rassicurare gli operatori sanitari che ci si sta cercando di organizzare al meglio la campagna di vaccinazioni.

