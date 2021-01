La Molisana torna alle Conchiglie, Gambero Rosso in difesa: assurda aggressione

Ritirate le 'Abissine' che diventano Conchiglie, mentre la storica casa editrice difende strenuamente l’azienda: ha vinto il perbenismo populista

di Maurizio Cavaliere

C’è anche il Gambero Rosso, la potente e qualificata casa editrice italiana, specializzata in enogastronomia, tra gli strenui difensori della Molisana dopo il putiferio mediatico causato da una limpida, entusiastica e per questo assai discutibile citazione del fascismo in una delle schede che commentano un formato di pasta: le Abissine.

Il Gambero Rosso scende in campo con una difesa tecnica, affidandosi a Massimiliano Tonelli, laddove ieri l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani Molise, grazie a Michele Petraroria, ex consigliere regionale del Molise e uomo di sinistra, aveva introdotto un elemento importante nella discussione, fugando i dubbi sulla genesi politica dell’operazione. "Per chi conosce la storia della famiglia titolare del Pastificio 'La Molisana' non possono sorgere incomprensioni su un tema così delicato - ha detto - I nazifascisti ritirandosi da Campobasso distrussero la loro azienda e nel dopoguerra come spesso ricordava l'on. Alfredo Marraffini del Pci, il capostipite della famiglia Ferro partecipava alle sottoscrizioni della Festa de L'Unità. In tutti i casi è opportuno che 'La Molisana' chiarisca, se necessario anche in modo più fermo, la propria totale estraneità ad ogni riferimento col fascismo". Risposta che è arrivata puntuale e decisa da parte della famiglia Ferro. Un grande atto di responsabilità di fronte a una polemica comprensibile, ma che è andata oltre la logica.

La difesa del Gambero Rosso è invece diversa, veemente e aggressiva verso il ‘gregge’, così viene definito chi si è distinto negativamente nei commenti contro l’azienda. Con aggiunta di ‘tempesta di violenza’ e ‘narrazione della menzogna’ processo interpretativo interessante.

Tonelli ricorda diversi generi di pasta che hanno tratto spunto dalla storia, da eventi particolari, poi scrive: “Le inferocite greggi del web e annoiate dal lockdown sono in piena produzione, una insensata valanga di calunnie viene vomitata con un ritmo incessante, scorrere la timeline su Twitter seguendo l’hashtag #lamolisana è impressionante: bullismo, cattiveria gratuita, boicottaggi, insulti, calunnie. Siamo davvero certi che i veri fascisti da stigmatizzare siano i pastai de La Molisana? L’espediente più utilizzato è travisare totalmente la sintassi stessa della scheda: il “sapore” (inteso come ‘atmosfera’) suggerito dal nome della pasta viene scambiato per sapore inteso come ‘gusto’ della pasta stessa: migliaia di odiatori su Facebook urlano all’apologia di fascismo e si indignano verso chi celebra il “sapore littorio”. Il pezzo difende in maniera forte chi produce con successo e muove l’economia. Più o meno, ma certamente più circostanziata, la difesa straordinaria di gran parte dei molisani che sui social hanno vicinanza e solidarietà all’azienda. Sono stati tantissimi: una reazine d’orgoglio molto bella verso un’azienda che ha saputo risollevarsi dal fallimento della gestione precedenze. Un’impresa che ha dell’incredibile se si considera che ormai i prodotti della Molisana erano spariti dai banconi e bisognava ripartire da capo. Ma i Ferro ci sono riusciti. E oggi sono un punto fermo nelle scelte non solo degli italiani ma di tanti altri amanti della pasta collocati alle varie latitudini del mondo.

Difficile dire ora se il danno d’immagine sia stato attenuato o resti grande. Qualcuno ritiene che si sia trattato di una precisa strategia aziendale, ma se i molisani hanno reagito con orgoglio e certamente non smetteranno per questo di comprare La Molisana, non si può ipotizzare ora la reazione concreta a livello nazionale. Chi può dirlo, ora? Difficile però che non si sia trattato di un mero errore, per quanto grave, di comunicazione, visto che l’azienda si è scusata in maniera trasparente ed efficace e ha addirittura tolto dal sito le Abissine. Ora infatti il formato numero 25 si chiama Conchiglie rigate. Cercando sul sito la parla ‘Abissine’ l’unico risultato è adesso il comunicato stampa di scuse.

Per alcuni avrebbe vinto il perbenismo populista, cioè la caccia alle streghe generata dal post di qualcuno che scatena una tempesta mediatica con pochi precedenti nel settore. Certo quella scheda tecnica era lì da parecchio e non era una bella lettura. Quello che ci piace pensare invece, oggi, è che abbiamo scoperto di avere non solo una grande azienda che produce pasta e ha un fatturato di circa 150 milioni di euro (questo era già noto) ma un gruppo di persone che ha gestito bene la questione usando le migliori armi a parer nostro: la sensibilità e il buonsenso. La Molisana rimane con la sua sostanza. Un bel piatto di Conchiglie (ex Abissine) al tartufo e seirass su purea di piselli (come quelle nella foto) e la pace sui social è servita.

