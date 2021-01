Chiusi asili nido e scuole infanzia. Gravina: “Ecco perché”

Nell’Ordinanza firmata oggi il sindaco cita i ritardi dell’Asrem nella diffusione dei dati e la curva dei contagi non mostra una significativa riduzione.

Per la prima volta dall’inizio dell’anno scolastico, anche gli asili nido e le scuole dell’infanzia pubbliche, paritarie e privare di Campobasso saranno chiuse causa Covid. Lo aveva anticipato il sindaco Gravina ieri in un video, lo ha confermato ufficialmente oggi con una Ordinanza. Il sindaco chiarisce che il provvedimento dura fino al 17 gennaio e che è determinato dalla volontà di essere prudenti visto che i dati Asrem (28 dicembre-4 gennaio) dicono che sul territorio regionale non si rileva una significativa riduzione della curva dei contagi.

Il sindaco spiega che il focus sulla situazione epidemiologica generale nella città di Campobasso fa ancora riferimento al periodo temporale intercorrente dal 29 novembre al 6 dicembre 2020 e che alla richiesta di un ”report giornaliero della situazione epidemiologica cittadina e su quella riguardante la popolazione studentesca delle sole scuole dell’infanzia e delle primarie non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell’Asrem”. E aggiunge che “l’ultimo bollettino Covid trasmesso all’Amministrazione comunale dalla Regione Molise, riporta la data del 22.12.2020”. Di qui la decisione di sospendere le attività per gli asili nido pubblici e privati e per le sezioni primavera, cosa che non accadeva dal 9 marzo scorso con il lockdown nazionale che avrebbe accompagnato tutti, bambini compresi, fino al termine dell’anno scolastico e fino a maggio.

