Covid, in Molise raggiunti i 1.400 vaccini. Oggi 74 dosi alla casa di riposo ‘Pistilli’ di Campobasso

Somministrazioni anche nelle strutture per anziani di Montenero di Bisaccia e Monteroduni. Dopo i ritardi dei giorni scorsi immunizzazioni anche in ospedale, agli operatori sanitari

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, dopo i ritardi dei primi giorni, che avevano fatto finire il Molise in fondo alla classifica nazionale, è proseguita anche oggi la campagna di immunizzazione dal Coronavirus.

Le ultime rilevazioni parlano di circa 1.400 somministrazioni, effettuate a personale sanitario e anziani, le categorie che hanno avuto la priorità, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, perché più a rischio.

Grande emozione, oggi, alla casa di riposo ‘Pistilli’ di Campobasso, dove sono stati vaccinati i 74 ospiti della struttura. Per loro il siero di Pfizer, per proteggerli dal rischio di contrarre il contagio, con la seconda dose che sarà somministrata tra una ventina di giorni, come da protocollo.

Altri 96 vaccini sono stati effettuati all’istituto ‘Villa Santa Maria’ di Montenero di Bisaccia e 48 sono andati a ‘La residenza dei saggi’ di Monteroduni. In questo modo, via via, saranno immunizzati tutti gli ospiti delle strutture di accoglienza per anziani del Molise, prima di estendere il vaccino alle altre categorie.

