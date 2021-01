Coronavirus, 4 morti e 76 nuovi casi. In Molise tornano a salire i contagi

Su 670 tamponi processati. Campobasso e Sant’Elia i comuni più colpiti

CAMPOBASSO. Altri 4 morti e 76 nuovi contagi da Covid-19, dai 670 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Torna a salire il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, mentre si registra il decesso di un uomo di 61 anni di Termoli, ricoverato a Terapia intensiva, di una donna di 90 anni di Fossalto, ricoverata a Malattie infettive, come una 95enne di Larino. E’ invece morta nella Rsa di Castel Del Giudice un’altra donna di 86 anni.

Il maggior numero di nuovi casi oggi a Campobasso (16) e Sant’Elia a Pianisi (11). Gli altri contagi a Bojano (2), Campomarino (2), Castelmauro (2), Colletorto (2), Ferrazzano (1), Frosolone (1), Gambatesa (7), Isernia (7), Mirabello Sannitico (1), Petrella Tifernina (4), Pozzilli (1), Ripalimosani (2), San Giuliano di Puglia (2), San Pietro Avellana (2), Santa Croce di Magliano (1), Sant’Angelo Limosano (1), Sant’Elena Sannita (2), Termoli (2), Torella del Sannio (3), Trivento (2), Venafro (1), Vinchiaturo (1).

Nel bollettino di oggi anche 3 nuovi ricoveri nel reparto Infettivi e 2 dimissioni, con un paziente peggiorato, e trasferito da Malattie infettive a Terapia intensiva. Al momento sono 61 i posti letto Covid impegnati al Cardarelli, di cui 53 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

Positiva la notizia che ci sono 282 guariti in più, di cui 40 a Campobasso, 34 a Termoli e 25 a Isernia. Con i casi di oggi sono saliti a 6.940 i malati di Coronavirus in Molise, su 109.821 tamponi effettuati complessivamente. Gli attualmente positivi sono 1.348, i guariti totali 5.383 e le persone in isolamento 2.244. I decessi sono invece 209.

