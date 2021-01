Vaccini anti-Covid, in Molise somministrato oltre il 40 per cento delle dosi disponibili

L’Asrem accelera nella lotta alla pandemia per recuperare il ritardo accumulato durante i primi giorni di campagna vaccinale

CAMPOBASSO. Con rilevazione alle ore 18:30 di oggi, 7 gennaio, l’Asrem rende noto il bollettino sui dati relativi alla somministrazione del vaccino Pfitzer anti-Covid in Molise.

Delle 4.925 dosi ne sono state somministrate 2.57, ossia il 41,77% del totale.

Nel dettaglio sono stati vaccinati: 20 ospiti della Rsa Cannavina di Ripalimosani, 78 della Casa di riposo Don Carlo Pistilli, 36 della Casa per anziani Villa Anna, 94 della struttura Villa Santa Maria, 48 ospiti della Residenza dei saggi, 68 della Fondazione Opera Serena e 46 della casa di riposo Villa Le Ginestre.

Sul fronte dei presidi ospedalieri: sono 707 i soggetti vaccinati presso il Cardarelli di Campobasso, 584 quelli vaccinati presso il San Timoteo di Termoli e 376 le persone che hanno ricevuto le dosi al Veneziale di Isernia.

L’azienda sanitaria accelera, dunque, per recuperare il ritardo accumulato nei primi giorni di avvio della campagna vaccinale.

