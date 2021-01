Coronavirus,in Molise Rt a 1.27: è il più alto d’Italia. Ma la regione resta gialla

Dal report appena diffuso da Iss e Ministero della Salute l’indice di rischio è considerato moderato, ma con possibilità di passare a rischio alto

CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise ha l’indice di condagio Rt più alto d’Italia, a 1.27, così come la Lombardia. Nonostante questo il Molise resta in zona gialla, mentre la Lombardia entra in zona arancione, insieme a Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto.

Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha appena firmato l’ordinanza in vigore fino al 15 gennaio, che potrebbe essere prorogata con il nuovo Dpcm in arrivo.

Nessun inasprimento delle misure per il contrasto della diffusione del virus, per ora in Molise, che resta tuttavia ‘sorvegliata speciale’, sulla base del Report settimanale appena diffuso da Iss e Ministero della Salute, relativo al periodo 28 dicembre-3 gennaio. Report da cui si deduce che l’indice di trasmissione nazionale è in aumento per la quarta settimana consecutiva e, dopo quasi un mese e mezzo, torna sopra quota uno, a 1.03, rispetto allo 0.93 della scorsa settimana.

Il dato del Molise è più alto, a 1.27, con la classificazione di rischio definita “moderata, ma ad alto rischio di progressione a rischio alto”.

C.S.

