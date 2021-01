Coronavirus, ancora un decesso in Molise: muore insegnante ricoverato al ‘Cardarelli’

A lungo docente del ‘Boccardi’, l’uomo era molto noto e stimato a Termoli

CAMPOBASSO. Il Covid continua a mietere vittime in Molise. Grande dolore a Termoli per la morte del professor Franco Dall’Ava, storico insegnante del ‘Boccardi’, commercialista e imprenditore molto noto e stimato in città, anche per il suo impegno nel sociale.

L’uomo era ricoverato nel reparto di Malattie intensive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Con questo decesso salgono dunque a 211 le vittime molisane del Coronavirus.

