Trasporto pubblico, tredicesime a singhiozzo: l’affondo dei sindacati

Appello alle istituzioni: diverse decine di lavoratori che attendono invano le spettanze

CAMPOBASSO. Tornano a tuonare i sindacati del trasporto pubblico contro l’Atm. “Anche questa volta l’azienda ha disatteso l’impegno di erogare in tempi rapidi la tredicesima mensilità a tutti i propri dipendenti. Ad oggi sono ancora diverse decine i lavoratori Atm che aspettano”. Lo dichiarano Franco Rolando della Filt Cgil, Antonio Vitagliano della Uil Trasporti, Carmine Mastropaolo della Ugl Autoferro e Nicolino Libertone della Fit Cisl, che in una nota tornano a puntare il dito contro la proprietà, che avrebbe disatteso gli impegni presi nonostante i tavoli prefettizi che lasciavano presagire ben altro esito.

Ai lavoratori Atm vanno aggiunti “anche i lavoratori dell’azienda Gtm srl, che svolge il servizio di trasporto urbana nella città di Termoli – spiegano i sindacalisti – Ora, visto che siamo di fronte a due diversi committenti (Regione Molise e Comune di Termoli) e la medesima proprietà, riteniamo che fino a quando opereranno aziende così poco rispettose del proprio capitale umano difficilmente si potranno affrontare e risolvere i problemi che riguardano più squisitamente gli utenti. Siamo convinti di non enfatizzare sostenendo che questo stato di cose sia oramai insopportabile e rappresenti una grave offesa alle intelligenze e alla dignità dei lavoratori, degli utenti e di chi li rappresenta”. L’appello alle istituzioni è quello di far cessare subito uno stato di cose che mette in estrema difficoltà le famiglie.

