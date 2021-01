Più risorse per potenziare i servizi sociali sul territorio: il Pcl sollecita i Comuni

Il coordinatore Di Clemente evidenzia, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, la necessità di supportare in maniera concreta le persone in difficoltà

ISERNIA. “La Legge di Bilancio 2021, al comma 797 art.1, attribuisce un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti, e di 20.000 euro se si raggiunge il rapporto da 1 a 4000”.

Lo evidenzia il Pcl che sollecita gli enti d’ambito e tutti i Comuni del Molise, a partire da quelli più grandi “ad attivarsi per tali assunzioni facendo in modo che vi siano quanto meno 1 assistente sociale ogni 5.000 o meglio 4.000 abitanti, al fine del potenziamento dei servizi di assistenza sociale sul territorio regionale, tanto più necessari nell’attuale situazione epidemica”.

Il coordinatore regionale Tiziano Di Clemente sottolinea che si tratta di “un servizio essenziale in particolare per le tante persone che vivono condizioni di disagio sociale ed economico, soprattutto se anziane e sole, e sul quale rivendichiamo la gestione pubblica e democraticamente controllata dalle comunità e dagli utenti.

Tuttavia questa norma non ci soddisfa, perché si tratta di briciole, peraltro tolte al fondo del reddito di cittadinanza (dunque una partita di giro nell’ambito degli stanziamenti per scopi sociali).

Perciò – aggiunge -, mentre rivendichiamo nell’immediato queste misure già possibili verso i Comuni e gli enti d’ambito molisani, è necessario legare questa proposta ad una piattaforma di lotta più ampia, per l’ulteriore incremento di tali risorse finalizzate al potenziamento dei servizi sociali.

Il Pcl del Molise – conclude Di Clemente -, unitamente al Coordinamento Molisano delle sinistre di opposizione di cui fa parte con Pci, Pmli e La Città Futura, cercherà di dare tutto il supporto possibile a questa prospettiva di lotta, sia pure con le proprie attuali modeste forze”.

