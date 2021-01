Blue Sunday, una spettrale domenica di gennaio con il lockdown

Giornata cupa e deprimente. Strade vuote e nebbia, sembra che il Blue Monday sia già arrivato.

CAMPOBASSO. Non che le altre giornate siano state felici, da un po’ di tempo a questa parte, ma quando ci si mette di mezzo pure la domenica, e a gennaio, il quadro dello sconforto è completo. In pochi hanno sfidato il deprimente e desolante scenario di Campobasso, oggi, 10 gennaio 2021. Non bastano le drammatiche notizie che arrivano da un Ospedale 'Cardarelli' ormai blindato come un rifugio nucleare, ecco il cielo plumbeo opprimente, la pioggerella insistente, le strade bagnate e vuote, perfino sui lati dei parcheggi; e poi i bar aperti ma vuoti (a differenza dei giorni scorsi) che si contano sulle dita di una mano. Per il resto qualche negozio aperto e podisti isolati che, con le loro giacche giallo fluo ad alta visibilità dominano la strada e rompono il grigiore complessivo, dando l’idea d un quadro uscito male. Da fiction dell'orrore lo scenario che porta ai Monti fino al Castello Monforte (foto).

Era forse dai giorni del primo lockdown di marzo-aprile che non si avvertiva per strada tanta malinconia, quasi un senso di malessere. Eppure il Blue Monday, cioè il giorno più triste dell’anno, nulla a che vedere con il ‘pezzo’ dei New Order, è ancora là da venire, visto che una vecchia e ormai popolare formuletta matematica o leggenda che dir si voglia (e che sarebbe estesa ai Paesi dell’emisfero boreali) lo colloca nel terzo lunedì di gennaio. Di Blue Sunday campobassano, si tratta invece. Ed è potente come la paura che ancora costringe tutti (chissà per quanto) a fronteggiare il rischio di una nuova ondata di pandemia.

In Molise la situazione sembra essere più preoccupante della zona gialla che da domani tornerà a contrassegnare i doveri dei cittadini. Le scuole, salvo rare eccezioni, saranno ancora chiuse per sei giorni. I bar hanno invece ripreso la loro attività e, in alcuni casi, ci sono state segnalazioni rispetto a possibili violazioni delle norme. Segnalati anche capannelli di giovani che consumano nei pressi dei bar. Nel periodo precedente a Natale, prima della chiusura per diversi giorni, erano piovute le sanzioni, soprattutto per chi stazionava davanti agli esercizi pubblici che vengono bevande, dolci e caffè, privo di mascherina. La contrapposizione tra i bar affollati, alcuni, e le scuole chiuse è un po’ l’emblema di questi giorni drammatici ancora pieni di incognite. Da domani riscatta il ‘giallo’. Avanti tutti con grande prudenza, in questa Ghost Town, per dirla con gli Specials.

