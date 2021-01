Non solo Ristori, Catalfo: avanti con la cassa integrazione Covid

Le parole del Ministro del Lavoro che pensa ad una riforma degli ammortizzatori sociali e guarda con fiducia “al rilancio del Paese”

Lo avevano anticipato il premier Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri. Oggi lo ribadisce la titolare del dicastero del Lavoro con una intervista al Tg1 e poi su Facebook: “Con il nuovo Decreto Ristori rifinanzieremo la cassa integrazione e metteremo in campo ulteriori misure per aiutare lavoratori e imprese a superare l’emergenza. Al contempo, siamo impegnati nella stesura di un Recovery Plan all’altezza delle sfide che ci attendono e su questo fronte sono soddisfatta del fatto che rispetto alla prima bozza siano state incrementate, come avevo chiesto, le risorse per le politiche del lavoro. Risorse per rafforzare le politiche attive e le competenze di giovani, donne, lavoratori (anche cassintegrati) e disoccupati”.

La ministra annuncia così anche una riforma degli ammortizzatori sociali, all’insegna di tre concetti chiave: semplificazione, universalismo e politiche attive. Ed ecco che in settimana incontrerà i sindacati per un confronto. “È il momento di costruire, con responsabilità, il rilancio del Paese”: conclude Catalfo.

