Toma: “Due milioni di euro per società sportive senza scopo di lucro. Ora il bando”

Toma annuncia: “Fondi per società sportive senza scopo di lucro. Pronto il bando”

Imminente la pubblicazione dell’Avviso per sostenere la ripartenza delle società sportive dilettantistiche regionali.

Anche il Presidente della Regione Donato Toma si è complimentato questa mattina con il rieletto Presidente del Comitato regionale Figc Piero Di Cristinzi. E ha annunciato a tutte le società sportive in collegamento che è imminente, la settimana in arrivo, la pubblicazione di un Avviso finalizzato a sostenere la ripartenza delle attività sportive sul territorio regionale, con particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva e delle iniziative sportive rivolte anche a persone diversamente abili, nonché alla riapertura degli impianti sportivi.

Toma aveva già annunciato la decisione di sostenere tutte le società sportive dilettantistiche della regione. Lo ha confermato oggi, rimarcando la portata del finanziamento (2 milioni di euro) e i destinatari del finanziamento, che va da un massimo di 10mila euro per gli sport di squadra a un massimo di 5mila euro per gli sport con tesserato individuale. Le risorse attivate sono a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, discipline sportive associate, altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a vocazione sportiva e/o che gestiscono gli impianti e gli spazi dedicati ad attività sportiva e motorio ricreativa. Il provvedimento annunciato non comprende invece le società che svolgono campionati nazionali, palestre e piscine che saranno oggetto di una differente misura di finanziamento.

"Il Governo regionale - ha detto il Presidente - continuerà ad essere al fianco del calcio molisano, così come a tutte le altre discipline sportive, al fine di proseguire una fattiva e proficua collaborazione per il bene della collettività".

Il Presidente ha inoltre ricordato quanto fatto dalla Regione Molise per consentire l'avvio delle attività agonistiche in piena sicurezza e si è soffermato sull'impiantistica sportiva, sugli interventi realizzati grazie al sostegno dell'Ente Regione, evidenziando come il settore stia finalmente andando a regime.