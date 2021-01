Molise verso zona arancione, ma occhio al tasso contagiosità

Ecco quali potrebbero essere le novità (e le restrizioni) a partire dal prossimo decreto del 16 gennaio.

Il governo starebbe pensando, su suggerimento dell’Istituto Superiore di Sanità e d’accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, di modificare gli altri criteri in base ai quali le regioni vengono collocate nelle varie fasce colorate: la proposta prevedrebbe la zona rossa automatica, a prescindere dall'Rt, quando l'incidenza settimanale è di 250 casi Covid ogni 100mila abitanti. Se così fosse, il Molise potrebbe non subire il doppio, drastico, temuto cambiamento, stando almeno alle ultime statistiche: 346 casi negli ultimi sette giorni, su circa 300mila abitanti, più o meno la metà in meno di quelli previsti dalla soglia per entrare in zona rossa.



Per ora Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano e le Marche sono le regioni che rischiano di più il passaggio in zona rossa per via di questo parametro allo studio degli esperti.

Si tratta solo di una delle possibili novità nel Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Una ipotesi naturalmente, che andrebbe a sommarsi a quella già prevista dalle nuove indicazioni del Ministero della Salute vale a dire la stretta sull’indice Rt, con questa modifica: prima la soglia per entrare in zona arancione era 1,25, mentre ora è stata abbassata a 1; per la zona rossa, invece, la soglia è passata da 1,50 a 1,25.

La realtà dice che oggi sono entrate in zona arancioneLombardia, Veneto, l'Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria. Ma cosa succederà dal 16 gennaio, regione per regione?

Nelnuovo dpcm, in vigore dal 16 gennaio, dovrebbe essere innanzitutto confermato il divieto di spostamento anche tra le regioni in zona gialla. Per il Molise, come detto, la situazione potrebbe essere diversa e non sarà determinata solo dall’ Rt (attualmente 1.27, come la Lombardia, anche se in base agli altri parametri il tasso medio scende a 1.03).

La rilevazione è comunque già vecchia perché è dell’ultimo report settimanale dell’8 gennaio. E non tiene conto delle imminenti novità. Occhi puntati dunque sul nuovo report di venerdì 15 gennaio. C’è il rischio di passare da giallo ad arancione o, nella peggiore delle ipotesi, anche in zona rossa, nel qual caso sarebbero vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune, se non per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità, oltre che sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e benzinai. Stop ai ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie ma si potrà fare la consegna a domicilio e asporto fino alle 22. Saranno dunque diversi parametri (rinnovati) a fare sul luce sul quadro dei colori. La nuova stretta cambierà diverse cose. In caso assai probabile di zona arancione, in Molise sarebbe vietato ogni spostamento - con mezzi di trasporto pubblici o privati - in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. E sarebbero chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto). Mentre sarebbero aperti tutti i negozi. Il pericolo numero sono a questo punto sono il 'rischio peggioramento' e il tasso di contagiosità con quest'ultimo dato che in Molise mette davvero paura.

