‘Reddito di libertà’ per le donne vittime di violenza: presentata la proposta di legge

L’iniziativa del consigliere regionale Cefaratti con l’obiettivo di favorire l'autonomia e l'emancipazione di chi ha subito abusi e non è economicamente indipendente



CAMPOBASSO. Sostegno alle donne vittime di violenza: si chiede l’istituzione del ‘Reddito di Libertà’. La proposta di legge regionale (n.146) è stata presentata dal consigliere Gianluca Cefaratti.

“L’iniziativa legislativa – spiega Cefaratti - prevede che la Regione Molise, riconoscendo che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, ostacolando, tra l’altro, il raggiungimento della parità tra i sessi, sostiene interventi e misure volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, sia nella vita pubblica che in quella privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. A tal fine viene istituito il ‘Reddito di libertà’, quale specifica misura di sostegno per favorire, attraverso l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di non autosufficienza economica, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati”.

Tale beneficio consiste –si spiega nell’articolato - in un accordo tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli, che si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica. Chi si occupa di violenza di genere – evidenzia inoltre Cefaratti nella relazione di illustrazione alla proposta di legge - sa benissimo quanto l’aspetto economico possa incidere negativamente sulla decisione delle donne vittime di violenza di sottrarsi alla relazione violenta: la convinzione, infatti, di non avere un’alternativa è uno dei deterrenti più forti ai percorsi di emancipazione di queste donne. L’obiettivo della proposta di legge, dunque, è proprio quello di costruire un’identità di donna lavoratrice attraverso percorsi di orientamento e avvicinamento al lavoro. Questo significa anche riaffacciarsi a un mondo extra-domestico, uscendo dall’isolamento che la violenza ha creato”.

L’atto legislativo passa ora all’attenzione della Commissione consiliare competente che dopo aver espresso il proprio parere istruttori lo invierà all’esame finale del Consiglio regionale.

