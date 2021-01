Vietri centro Covid e accordo con Emergency: appello al Governo della Sinistra Italiana

Evidenziate le tante criticità legate alla gestione dell’emergenza coronavirus in Molise

CAMPOBASSO. Gestione dell’emergenza Covid in Molise ‘bocciata’ dalla Sinistra Italiana che lancia il suo appello al segretario nazionale Nicola Fratoianni, al capogruppo al Senato Loredana De Petris e alla rappresentanza parlamentare del partito affinché si possa ottenere un intervento da parte del Governo.

“In Molise – evidenzia il segretario regionale Vincenzo Notarangelo - l’emergenza sanitaria preclude la garanzia dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini, non esiste alcun ospedale Dea di II° livello in tutta la regione, e l’unico Dea di I° livello, l’ospedale Cardarelli di Campobasso, individuato con un grave errore quale Centro Covid è alle prese con contagi che hanno determinato la chiusura del reparto di Chirurgia col blocco dei ricoveri e degli interventi non urgenti.

Nel resto del Molise permangono in attività solo due ospedali di base, rispettivamente a Isernia e Termoli, ed un presidio ad Agnone, che scontano i tagli di posti letto, il blocco del turn over, i mancati investimenti di adeguamento e manutenzione, ed il blocco delle assunzioni per via del commissariamento del sistema sanitario disposto dallo Stato il 29 luglio 2009 e tutt’ora in atto. In questi giorni è oltremodo improbo garantire gli interventi tempo-dipendenti di emergenza-urgenza con grave rischio per la salute pubblica come hanno evidenziato tutte le organizzazioni sindacali del comparto sanitario in più istanze che attendono di essere riscontrate”.

Tante dunque le criticità evidenziate e per questo, ad avviso della Sinistra Italiana è necessario, da subito adottare una serie di provvedimento. Pertanto al Governo si chiede, con somma urgenza, l’estensione al Molise delle disposizioni del Decreto Legge 4.11.20 adottato per la Calabria con la nomina di un commissario ad Acta dotato di poteri, risorse aggiuntive e funzioni. Non solo. “Necessaria – si legge nella nota – l’apertura immediata del centro Covid a Larino con urgente messa in sicurezza e bonifica ambientale dei reparti del Cardarelli di Campobasso coinvolti dai contagi”. Chiesta anche l’estensione “dell’accordo firmato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con Emergency al Molise, individuando in via eccezionale anche personale medico delle Forze Armate a tutela della salute della popolazione molisana”.

Infine, ad avviso della Sinistra Italiana è necessario procedere a un “celere reperimento di medici, infermieri, tecnici e Oss per assicurare il normale funzionamento della medicina territoriale, d’urgenza e ospedaliera, stante i recenti riscontri dei verbali del Nas da cui emerge una pericolosa carenza d’organico”.

