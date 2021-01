Decreti Rilancio e Ristori, in Molise erogati 36 milioni di euro

I dati sono stati diffusi oggi dall’Agenzia delle Entrate. In totale eseguiti 16759 pagamenti di contributi a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso stamattina i dati regionali, suddivisi per province, relativi ai contributi erogati in regione con il Decreto Rilancio e con i Decreti Ristori.

Messi in risalto i numeri dei pagamenti effettuati e gli importi erogati per un totale di circa 36 milioni di euro.

Per quanto riguarda le somme rientranti nel Decreto Rilancio, approvato in via definitiva nel luglio scorso, con una serie di aiuti previsti per imprese e famiglie, nella provincia di Campobasso sono stati effettuati 10.290 pagamenti, laddove in provincia di Isernia sono stati 3.032. Le somme erogate ammontano rispettivamente a 20,25 milioni di euro e a 7,21 milioni.

Gli importi erogati invece per i Decreti Ristori (alle Partite Iva per la compensazione delle perdite subite) hanno comportato 2.413 pagamenti effettuati in provincia di Campobasso (6,50 milioni di euro) e 1.024 in provincia di Isernia (2,85 milioni di euro). I contributi previsti dai due Decreti sono a fondo perduto.

