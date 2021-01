Covid19, vaccini 'Moderna' alle regioni con più over 80. Ma il Molise per il momento deve attendere

Nessun riferimento almeno per ora alla ventesima regione, in ritardo nella somministrazione dei vaccini che sono già nella sua disponibilità

CAMPOBASSO. I vaccini di Moderna, di cui le prime 47mila dosi sono arrivate in Italia oggi, sono in corso di distribuzione alle Regioni con i mezzi messi a disposizione dalla società Poste Italiane. Priorità nelle intenzioni del commissario straordinario Arcuri, come riportato dall’agenzia Ansa, sarà data a quelle con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni.

Il lotto potrebbe essere ripartito tra le Regioni 'virtuose', che smaltiscono più rapidamente le dosi. Al momento guida la classifica la Campania con il 101,7% (oltre la dotazione perché da una fiala Pfizer si possono ricavare 6 dosi invece di 5), poi Umbria 90,7%, Veneto 87,9% delle dosi. All'altro capo della classifica Trentino Alto Adige 34,8%, Calabria 42,7%, Lombardia poco più del 44%.

La stranezza è che il Molise, pur essendo tra le regioni che contano il numero più alto di anziani in rapporto alla popolazione residente, non è preso minimamente in considerazione. La motivazione risiede nel fatto che la Regione è in ritardo nella somministrazione dei vaccini che sono già nella sua disponibilità.