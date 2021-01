Coronavirus, 97 nuovi contagi e 8 ricoveri al ‘Cardarelli’. Altri decessi in Molise

Alla morte di un uomo di 74 anni di Fossalto, ricoverato in Terapia intensiva, va ad aggiungersi quella di un uomo di Sant’Elia a Pianisi, annunciata dal sindaco Faiella. Oggi processati 850 tamponi

CAMPOBASSO. Coronavirus, altri 97 contagi, dagli 850 tamponi processati nelle ultime ore e 2 morti: un 74enne di Fossalto, ricoverato in Terapia intensiva del ‘Cardarelli’ e un uomo di Sant’Elia a Pianisi, di cui ha dato notizia nel pomeriggio il sindaco Biagio Faiella.

I nuovi casi a Campobasso (14), Acquaviva Collecroce (3), Bagnoli del Trigno (1), Baranello (3), Bojano (6), Busso (1), Campodipietra (1), Casacalenda (1), Casalciprano (3), Castel del Giudice (2), Castel San Vincenzo (1), Castelmauro (2), Castelpetroso (1), Castropignano (2), Ferrazzano (2), Fossalto (1), Frosolone (7), Gambatesa (2), Isernia (1), Lupara (1), Petacciato (1), Pozzilli (1), Ripalimosani (13), Salcito (1), San Massimo (1), Sant’Elena Sannita (7), Sant’Elia a Pianisi (10), Spinete (4), Termoli (3), Trivento (1).

Un bollettino che fa registrare purtroppo un’impennata di ricoveri in ospedale, ben 8 solo nella giornata di oggi e il peggioramento di 3 pazienti, trasferiti dal Malattie infettive a Terapia intensiva. Ma ci sono stati anche 8 pazienti dimessi dall’ospedale. Al momento sono 64 i posti letto Covid impegnati in ospedale, di cui 55 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva.

Continuano fortunatamente a crescere i guariti, oggi altri 132, di cui 17 a Sant’Elia a Pianisi, 12 a Termoli e 15 a Isernia.

Con i casi di oggi sono saliti a 7.236 i malati di Coronavirus in Molise, su 112.680 tamponi effettuati complessivamente. Gli attualmente positivi sono 1.128, i guariti totali 5.889 e le persone in isolamento 1.684. I decessi, invece, secondo l’Asrem sono 219.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!