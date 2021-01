Struttura per vegetazione su Marte, così il molisano Giuseppe Calabrese ha stregato la Nasa

E’ originario del Molise (Cercemaggiore) l’architetto che ha vinto il concorso per il progetto di una piccola struttura di protezione su Marte.

Giuseppe Calabrese è un architetto che vive e lavora in Australia. Ma quello che ci interessa di più sono le sue origini molisane. Calabrese è il vincitore di un importante concorso internazionale realizzato in collaborazione con la Nasa. Premiata la qualità del suo lavoro che è un avveniristico progetto finalizzato a sperimentare un ipotetico insediamento con vegetazione su Marte.

Ne ha parlato anche la Commissione Cultura del Comune di Campobasso che ha sottolineato il rilievo di un lavoro che anticipa il futuro, una specie di sfida all’avvenire. Si tratta di una struttura di protezione per l’approvviggionamento di nove astronauti, che sarebbe costruita con la terra di Marte. Nella stessa si potrebbe preparare del cibo e sistemare dei cilindri con all’interno semi per creare vegetazione in grado di resistere agli sbalzi di temperatura sul pianeta rosso. Il progetto riguarderebbe non solo un futuro piuttosto lontano su Marte, ma anche il nostro pianeta.

Giuseppe Calabrese si è laureato all'Università “Gabriele d’Annunzio” di Pescara con una tesi su "L'arte delle costruzioni a Loreto Aprutino: attraverso la conoscenza verso la Restaurazione". A complimentarsi con il giovane professionista c’è oggi anche il consigliere comunale di Campodipietra Federico Di Bona che dice: “Sono convinto che sia l'Assessorato Regionale ai Molisani nel Mondo che il Ministero per il Mezzogiorno acquisiranno informazioni sul Progetto e non faranno mancare il proprio apprezzamento e sostegno istituzionale. Il migliore augurio possibile è che al termine di questa pandemia sia possibile promuovere un evento in Molise, magari insieme alla nostra Università, per ritrovarci tutti insieme ad ascoltare la voce di un giovane talento molisano che ha saputo illuminare una Terra di cui si mette in dubbio che esista per davvero”.

mc

