Vaccinazioni covid, ben lontani dalla libertà: in Molise l’immunità di gregge tra più di 2 anni

Con gli attuali ritmi di somministrazione delle dosi, secondo uno studio Pse-Lab del Politecnico di Milano, i tempi previsti per poter sconfiggere la malattia sono ancora molto lunghi

MILANO/CAMPOBASSO. Due anni e novanta giorni per l’immunità di gregge, quattro anni e mezzo per la copertura totale della popolazione del Molise. Con gli attuali ritmi vaccinali, queste sono le tempistiche attese per poter dire di aver sconfitto la Covid-19 nella regione. Quasi tre anni, secondo uno studio Pse-Lab del Politecnico di Milano.

E il Molise non è nemmeno uno dei territori messi peggio. Con questo ritmo, si evince dallo studio, serviranno 8 anni per vaccinare tutti in Calabria, 6 in Lombardia. Con le due dosi di Pfizer attualmente disponibili e ai tempi registrati al 12 di gennaio, sono le due regioni con l’andamento peggiore.

Puglia, Basilicata e Bolzano dovrebbero andare avanti per circa 6 anni puntando all’obiettivo del totale di popolazione, mentre solo 3 Regioni riusciranno a impiegarne meno di 4. La migliore nel calcolo è allo stato attuale l’Emilia-Romagna: 1 anno e 266 giorni per raggiungere l’immunità di gregge, 3 anni e 167 giorni per vaccinare l’intera popolazione. Anche meglio del Veneto, che sarebbe indietro rispetto alla prima in classifica di un centinaio di giorni.

I numeri sono legati alla capacità dimostrata dalle Regioni di far fronte all’arrivo delle prime forniture, con ritmi di somministrazione ancora troppo bassi. L’arrivo delle dosi di Moderna e Astrazeneca potrebbe però cambiare lo scenario.

