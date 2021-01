Vaccini, somministrato il 51,4 per cento delle dosi

Sono 4.536 in totale i molisani che hanno ricevuto il siero anti Covid della Pfizer

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, altre 402 dosi somministrate oggi. Salgono a 4.536 le persone che in Molise hanno ricevuto il siero immunizzante della Pfizer.

il report quotidiano Asrem evidenzia come le somministrazioni al momento corrispondano al 51,40 per cento del totale delle dosi ricevute, pari a 8.825. L'Asrem sottolinea come il Ministero estrae i dati dal database in orario diverso dal bollettino regionale (che è aggiornato alle 19.30 di oggi), dunque possono esserci differenze.

