Coronavirus, scende l’indice di contagio: è a 0.7. Il Molise resta giallo

Appena uscite le anticipazioni sul monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute. L'Rt nazionale è salito all1.09

CAMPOBASSO. Il timori per il rischio di passaggio alla zona arancione e la rassicurazione. In Molise l’indice di contagio è sceso. Dalle anticipazioni dell’ultimo monitoraggio dell’Iss e del Ministero della Salute l’Rt è attuualmente a 0.7. In notevole miglioramento rispetto alla scorsa settimana.

Cambiano i colori di molte Regioni, con la Lombardia, la Sicilia e la Pa di Bolzano che virano verso la zona rossa e altre 9 regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta) che entreranno in zona arancione aggiungendosi alle 3 che vi erano entrate la scorsa settimana (Veneto, Calabria ed Emilia Romagna). Restano in zona gialla, oltre al Molise, Basilicata, Campania, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana.

È quanto emerge dai dati dell’ultimo monitoraggio di Iss e Ministero della Salute, relativo al periodo 04/01/2021-10/01/2021. ll Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio.

"Passano in area rossa - conferma il Ministero - la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto".

A livello nazionale l’indice Rt è aumentato all1.09. “Questa settimana – precisa il report - si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incremento dell’incidenza è stato comunque contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo”.

C.S.

(seguono aggiornamenti)

