Cefaratti rieletto vicepresidente del Consiglio regionale. M5s e Pd riconfermano Primiani

Il voto nella seduta del Consiglio regionale, convocata per votare la mozione di sfiducia al governatore Donato Toma

CAMPOBASSO. Gianluca Cefaratti riprende la poltrona lasciata libera da Filomena Calenda, nominata assessore, e torna a fare il vice presidente del Consiglio regionale. Il voto nella seduta convocata per questo pomeriggio per votare la mozione di sfiducia al governatore Donato Toma.

Per Cefaratti, che ha ottenuto 12 voti, la preferenza di tutti i consiglieri della maggioranza di centrodestra, che ha deciso di sostenere l’esponente di Orgoglio Molise.

I gruppi di opposizione, M5s e Pd, hanno confermato il pentastellato Angelo Primiani vice presidente in quota minoranza. Per lui 8 voti.

Subito dopo la ricomposizione dell’Ufficio di presidenza l’inizio del dibattito sulla mozione di sfiducia, sulla quale dopo il ritiro della firma di Filomena Calenda ci sono 10 voti. Quelli degli 8 esponenti del M5s e del Pd e quelli dei 2 consiglieri di Fratelli d’Italia, Michele Iorio e Aida Romagnuolo, sui quali è arrivato il pressing di Giorgia Meloni. A non votare la mozione, per non porsi fuori dal partito.

Al momento, con 10 voti favorevoli e 10 contrari, non ci sono i numeri per sfiduciare Toma e arrivare a un’interruzione anticipata della legislatura.

