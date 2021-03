Terapia intensiva, pronto il modulo da 10 posti al ‘Cardarelli’

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio e potrà funzionare sia da terapia intensiva, con 10 nuovi posti letto, sia da area grigia.

Ci sono ancora degli operai al lavoro, ma il modulo polifunzionale dell’ospedale ‘Cardarelli’ è di fatto pronto. E’ stato infatti inaugurato oggi pomeriggio alla presenza del Direttore dell’Asrem Oreste Florenzano e del Presidente della Regione Donato Toma. “Potrà dungere sia da terapia intesiva per un totale di 10 posti sia da area grigia. E, atraverso dei corridoi, è in collegamento diretto con la struttura ospedaliera” ha detto Florenzano.

La speranza è di non utilizzarlo mai, ma è importante sapere che al ‘Cardarelli’ c’è un nuovo complesso di posti a disposizione dei pazienti Covid le cui condizioni dovessero necessitare di cure intense.

Con l’aggunta del nuovo modulo il ‘Cardarelli’ ha in dotazione dodici posti di terapia intensiva più 5 posti aggunti con le sale operatorie dedicate e i 10 presenti nel nuovo modulo, in totale 22 posti. Florenzano oggi ha raggiunto anche il San Timoteo a Termoli e l’ospedale di Isernia. “A Termoli - spiega - è in fase di ultimazione il nuovo modulo da 10 posti letto mentre a Isernia - ha concluso - stiamo predisponendo un modulo da 6 posti letto”.

