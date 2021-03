Vaccini agli over 80 e Regioni sotto accusa, Toma: Draghi si sbaglia

IL VIDEO



CAMPOBASSO. Responsabilità delle Regioni nella gestione del coronavirus, il governatore Toma non ci sta e replica al premier Mario Draghi: "Non condividiamo il suo appunto, metteremo su un documento condiviso". Il presidente del Consiglio aveva affermato che "nella copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni persistono importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale".

Di qui la risposta del presidente della Regione Molise, a margine dell'apertura del modulo prefabbricato di Terapia Intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

IL VIDEO

