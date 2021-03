Vaccini anti-Covid in Molise, somministrate 52.936 dosi

Prosegue spedita la campagna vaccinale, al momento attiva per gli Over 80, per il personale scolastico, per le forze dell’ordine, per i soggetti fragili e per i volontari della Protezione civile

CAMPOBASSO. Vaccinate in Molise 52.936 persone, con la campagna giunta al 96% delle dosi consegnate (54.975).

In particolare, riferisce l’azienda sanitaria regionale mediante il consueto bollettino giornaliero, 41.103 persone hanno ricevuto il siero Pfitzer, 8.589 hanno ricevuto l’AstraZeneca e 3.244 il farmaco Moderna.

Al momento sono attive le adesioni per gli Over 80, per il personale scolastico, per le forze dell’ordine, per i soggetti fragili e per i volontari della Protezione civile.

