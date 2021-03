Coronavirus, in Molise torna a salire l’indice di contagio. Rt regionale a 1.17

La scorsa settimana era a 0.89. Il dato dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità

CAMPOBASSO. Coronavirus, in Molise torna a salire l’indice di contagio. Dal monitoraggio settimanale condotto dal Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, relativo alla settimana dal 15 al 21 marzo, l’Rt è a 1.17 (C.I. 0.88-1.52), in aumento rispetto allo 0.89 della scorsa settimana. La fascia di rischio resta moderata, ma ad alta probabilità di progressione.

Indice di contagio in calo invece a livello nazionale, a 1.08, rispetto all’1.16 della scorsa settimana, con il dato del Molise più alto dunque rispetto alla media italiana. Sempre a livello nazionale scende a 240 anche l’incidenza settimanale.

“L’incidenza a livello nazionale è ancora molto elevata – si legge tuttavia nel report di Iss e Ministero della Salute - Alla luce della predominanza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità è indispensabile mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità”.

Il Molise dovrebbe comunque restare in Zona arancione, tanto più che, come prevede il decreto legge del 13 marzo, fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile non sono previste Zone gialle, mentre in tutta Italia si applicano le limitazioni previste per le Zone arancioni, fatta eccezione per le regioni che restano o diventano Zone rosse.

Nelle feste di Pasqua, il 3, 4 e 5 aprile su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le Zone rosse.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!