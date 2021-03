Coronavirus, 3 morti e 31 contagi in Molise: tasso di positività risale all’11,19%

Il dato sui 277 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In calo i ricoveri, ma individuato un nuovo cluster a Casacalenda

CAMPOBASSO. Coronavirus, 31 contagi in Molise dai 277 tamponi analizzati nelle ultime 24, con l’indice di positività che risale all’11,19%.

Dal bollettino appena diramato dall’Asrem 3 morti, una donna di 79 anni di Guglionesi ricoverata in Malattie infettive, un uomo di 49 anni di Termoli, ricoverato in Terapia intensiva, come un 77enne di Santa Croce di Magliano, decesso questo che risale alla giornata di ieri.

I casi di oggi a Agnone (1), Bonefro (1), Campobasso (1), Campomarino (4), Casacalenda (13), Cercemaggiore (2), Colletorto (1), Jelsi (2), Petacciato (1), Provvidenti (2), San Martino in Pensilis (1), Termoli (2).

Attualmente sono 73 i pazienti Covid ricoverati al Cardarelli, di cui 62 a Malattie infettive e 11 a Terapia intensiva, 9 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise e 6 alla Neuromed, di cui 3 in Rianimazione.

Con i casi di oggi sono arrivati a 12.171 i malati Covid in Molise, con 1.009 attualmente positivi e 3.779 persone in isolamento. I guariti sono 10.689 (oggi ne sono stati certificati altri 48), mentre i decessi certificati dall’Asrem sono 431.

