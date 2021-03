Vaccini, la prossima settimana altre 11.400 dosi di siero. Ad aprile le prenotazioni 70-79 anni

Accelerazione nella campagna di immunizzazione in Molise, per completare gli over 80 e i soggetti fragili e recuperare i ritardi sulle somministrazioni a domicilio

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, la prossima settimana saranno consegnate in Molise altre 11.400 dosi di siero immunizzante. Si tratta di 1.400 dosi di Astrazeneca, destinate principalmente a forze dell’ordine e personale della scuola e 10mila dosi di Pfizer, per gli anziani e i soggetti fragili.

L’annuncio dalla struttura regionale che coordina la campagna vaccinale. Già nei prossimi giorni dovrebbe essere conclusa, anche con l’inoculazione della seconda dose, la vaccinazione degli over 80, per poi spingere con le somministrazioni domiciliari ai pazienti non trasportabili.

Un’accelerazione dei tempi possibili anche all’arrivo di una squadra, un medico, due infermieri e un autista, inviata in Molise dal commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, per arrivare anche nelle località più difficili da raggiungere.

Va di pari passo la campagna vaccinale per i soggetti fragili, in Molise circa 15mila. Intanto si attende l’avvio delle prenotazioni per la fascia di età 70-79 anni, che in Molise dovrebbe essere attivata entro la prima metà di aprile.

