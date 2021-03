Isernia, 'Schumacher' chiude bottega: l'intervista allo storico calzolaio

Maurizio D'Amico, artigiano da due generazioni, cessa l'attività dal 30 aprile. A dare il colpo di grazia allo storico artigiano l'emergenza Covid: "Siamo stati abbandonati"

di Pasquale Bartolomeo e Pietro Ranieri

ISERNIA. Ennesima attività che chiude i battenti a Isernia. La crisi che da anni si è abbattuta in Molise e in particolare sulla provincia di Isernia, il cambio di abitudini dei consumatori, poi l’emergenza Covid che non sembra avere fine sono condizioni in cui è difficile sopravvivere, a livello lavorativo.

Così anche un’attività storica, aperta dal 1982, tristemente getta la spugna. Si tratta di ‘Schumacher, La Bottega del Cuoio’ di Maurizio D’Amico, calzolaio da due generazioni, che ha ereditato la passione per l’artigianato e la manifattura da suo padre, emigrato in Svizzera che decise di tornare a Isernia per riaprire bottega in città. Conosciuto da tutti a Isernia, carattere sempre solare e amante della compagnia, lo storico calzolaio aveva fatto della sua attività una seconda casa, dei suoi clienti una sorta di altra famiglia. Eppure oggi ha deciso di lasciare, tristemente, anche lui.

Con un post su Facebook, domenica scorsa, 21 marzo ha avvisato la clientela e gli amici: “Con triste rammarico – queste le sue parole - comunico alla clientela che mi ha sostenuto e con la quale si è creato un ambiente familiare la chiusura della mia attività ‘Schumacher la bottega de cuoio’. Ringrazio tutti di cuore”. Innumerevoli gli attestati di stima e solidarietà ricevuti via social e non solo. I passaggi burocratici per la cessazione sono stati già fatti, ma il negozio rimarrà aperto fino al 30 aprile per permettere a chi non abbia ancora ritirato la merce di andare a recuperarla.

Resta il fatto che un pezzo di Isernia, un altro, muore nel silenzio di chi dovrebbe sostenere le piccole attività, a ogni livello decisionale. E l’amarezza è grande, anche nella parole commosse dell’artigiano isernino, che isNews ha ascoltato ai suoi microfoni. Maurizio, in ogni caso, nonostante si sia reinventato e stia già lavorando in tutt'altro campo, non esclude un 'ritorno alle origini', se il futuro lo permetterà.

L’intervista a ‘Schumacher' Maurizio D’Amico

