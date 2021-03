Coronavirus, 3 morti e 77 nuovi contagi. Tornano ad aumentare i ricoveri in ospedale

Dai 913 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Termoli e Campobasso i comuni più colpiti

CAMPOBASSO. Coronavirus, 77 nuovi contagi su 913 tamponi e 3 morti nel bollettino Asrem di oggi. I decessi una donna di 60 anni di Bojano, morta nella sua abitazione, una donna di 67 anni di San Martino in Pensilis, ricoverata in Terapia intensiva e un uomo di 90 anni di Campobasso, ricoverato in Malattie infettive.

I nuovi casi Covid a Bojano (5), Busso (1), Campobasso (9), Castropignano (2), Cercemaggiore (5), Cerro al Volturno (1), Civitacampomarano (3), Colletorto (4), Isernia (3), Isole Tremiti (1), Jelsi (1), Limosano (6), Longano (2), Montaquila (1), Montenero di Bisaccia (1), Petacciato (7), Pietrabbondante (3), San Donato Milanese (1), San Giacomo degli Schiavoni (1), San Martino in Pensilis (1), Santa Croce di Magliano (4), Sant’Agapito (1), Sant’Angelo Limosano (1), Termoli (10), Toro (1), Trivento (1), Venafro (1).

In aumento anche i nuovi ricoveri, oggi 8, di cui 6 a Campobasso e 2 a Termoli, con 5 dimessi. Sono attualmente 74 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 64 a Malattie infettive e 10 a Terapia intensiva, 6 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise e 6 al Neuromed, di cui 3 in Rianimazione.

Con i casi di oggi sono arrivati a 12.248 i malati Covid in Molise, con 1.048 attualmente positivi e 3.822 persone in isolamento. I guariti sono 10.754 (oggi ne sono stati certificati altri 65), mentre i decessi certificati dall’Asrem sono 434.

