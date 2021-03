Coronavirus, il Molise ha vaccinato in prima battuta il 92% di operatori sanitari

Confortanti i dati delle somministrazioni al personale medico-infermieristico e agli over 80; molto meno per gli over 70. Si spera di accelerare ulteriormente subito dopo le festività di Pasqua quando l’obiettivo sarà quello di vaccinare almeno 3mila molisani al giorno

CAMPOBASSO. Secondo il report fornito da “L’Ego-Hub” aggiornato al 28 marzo, l’andamento della campagna di vaccinazione per fasce di età in Molise è la seguente: per quanto riguarda gli over 80, ovvero la categoria di anziani che ha avuto la precedenza unitamente agli operatori sanitari, il 63,55% ha già ricevuto la prima dose di vaccino; il 27,53% ha beneficiato dell’intera copertura vaccinale mentre il 36,45% è ancora in attesa della prima dose e tra questi rientrano in particolare gli anziani fragili da vaccinare a domicilio.

Per quanto riguarda la categoria degli operatori sanitari impegnati nelle strutture ospedaliere, nelle case della salute e residenza sanitarie assistenziali sparse sul territorio regionale, i numeri sono molto confortanti: il 92,08% di medici, infermieri e operatori socio-sanitari in Molise ha ricevuto la prima dose di vaccino; il 74,77% degli operatori è stato immunizzato per intero e il 7,92% è in attesa della prima dose ma tra questi è presumibile che rientrino anche coloro i quali per il momento si sono rifiutati di sottoporsi alla inoculazione del siero.

Le regioni che hanno vaccinato più operatori sanitari con la prima dose sono Veneto, Lombardia, Lazio e Provincia autonoma di Bolzano con il 100% del personale medico, infermieristico e ausiliario. Le Marche è al momento la regione che si trova più avanti nella somministrazione della doppia dose di siero ai sanitari, con un dato pari al 94,32%.

Nella fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni, in Molise risulta aver già ricevuto la prima dose di vaccino il 4,32% di persone; ad appena l’1,66% è stata inoculata anche la seconda dose mentre il 95,68% è in attesa ancora della prima somministrazione. Ma è bene ricordare che in questo caso le percentuali di copertura sono pressochè simili anche ad altre regioni, con qualche eccezione positiva come ad esempio la Sicilia, che ha già inoculato la prima dose di vaccino al 12,44% delle persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni. Al Nord è la Provincia Autonoma di Bolzano ad aver fatto meglio, con il 16,4% degli over 70 vaccinati in prima fase.

Per quanto riguarda infine il numero di vaccinazioni giornaliere, in Molise di media si contano quasi 1800 somministrazioni al giorno a fronte di un obiettivo da raggiungere nelle prossime settimane, quando si spera inizierà la vera e propria campagna di vaccinazione di massa, di almeno 3mila somministrazioni, per rivedere finalmente la luce in estate.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!