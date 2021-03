Lotta al Covid, avanti tutta coi vaccini: somministrate in Molise circa 60mila dosi

La campagna vaccinale è al 91,06% sul totale dei farmaci consegnati. L’aggiornamento di Asrem

CAMPOBASSO. Continua in Molise la campagna vaccinale anti-Covid, con la somministrazione del 91,06% delle dosi sul totale delle 65.505 consegnate.

Sono state così vaccinate 59.648 persone, di cui 46.440 hanno ricevuto il siero Pfitzer, 9.486 quello AstraZeneca e 3.772 il Moderna.

Aperte ad oggi le adesioni per gli Over 80, il personale scolastico, le forze dell’ordine, i soggetti fragili e i volontari della Protezione civile. E dopo Pasqua, nel mese di aprile, potranno prenotarsi anche i cittadini dai 79 ai 70 anni e via via a scendere.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!