Covid, a Venafro parte lo screening volontario con test sierologici

Mercoledì 31 i primi 50 test, poi giovedì e sabatom sempre in viale San Nicandro.

Partono mercoledì gli screening volontario sulla popolazione con effettuazione di test sierologici pungi-dito, organizzati Amministrazione Comunale.

Tre le date fissate: mercoledì 31 marzo, dalle ore 10 alle ore 13; giovedì 8 aprile, dalle ore 10 alle ore 13; sabato 10 aprile, dalle ore 10 alle ore 13.

Il 31 saranno effettuati i primi 50 test che saranno tutti eseguiti sul piazzale antistante all’edificio comunale in viale San Nicandro, in modo da rispettare il distanziamento e ogni altra misura di sicurezza, con intervento di personale sanitario idoneo, per cui è stata assicurata la collaborazione della Croce Rossa Italiana.

I destinatari sono cittadini residenti a Venafro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.

Non possono partecipare: soggetti che presentano sintomi riferibili ad infezione da Covid-19, coloro che sono risultati già positivi negli ultimi 6 mesi, persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario, soggetti già sottoposti a vaccinazione, persone attualmente in malattia, persone già prenotate e/o in attesa di tampone molecolare presso l’Asrem.

Gli interessati potranno prenotarsi nei giorni precedenti a quelli fissati, telefonando all’Ambito Sociale al numero 0865/906804.

I kit dei test sono stati donati al Comune dal CSV Molise di Isernia.

Il supporto operativo sarà garantito dall’Associazione Vigili del Fuoco in congedo-Nucleo Protezione Civile, sez. di Venafro. Vi sarà, inoltre, la collaborazione dell’Associazione Genitori Arcobaleno.

Il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Sanitarie e per la Disabilità, Oscar Simeone, che sta seguendo ogni aspetto relativo all’iniziativa, dichiara: “I test sierologici rapidi non individuano il virus, ma sono in grado di identificare la risposta immunitaria dell’organismo al virus, attraverso la produzione degli anticorpi specifici (IgG, IGM). Quindi in una fase così delicata per il controllo dei contagi nella popolazione il test fornisce un dato importante sul numero di persone che, non sapendo di aver contratto la malattia, hanno sviluppato anticorpi essendo stati positivi asintomatici o paucisintomatici”.

Collaborano alla riuscita dello screening, il CSV Molise che ha donato i kit sierologici, lo staff dell’Ambito Sociale, la Croce Rossa Italiana, che garantirà il supporto sanitario, l’Associazione Vigili del Fuoco in congedo, il Nucleo Protezione Civile e l’Associazione Genitori Arcobaleno.

