Sanità, Flori Degrassi verso la nomina a commissario. La decisione nel Consiglio dei Ministri

Già direttore generale dell’Asl 2 di Roma, è in pole position per il dopo Giustini. Intanto il governatore Toma torna a spingere per accelerare i tempi

CAMPOBASSO. Flori Degrassi per il dopo Giustini. È attesa in settimana la nomina del nuovo commissario della sanità del Molise. La decisione, attesa da giorni, dovrebbe essere ratificata nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri, salvo slittamenti dovuti alla necessità di mettere a punto il Decreto aprile.

Salvo colpi di scena, ad assumere l’incarico dovrebbe infatti essere proprio la Degrassi. Nata a Capodistria (Pola) nel 1951, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Igiene e medicina preventiva, un master in Economia sanitaria ed epidemiologica, Flori Degrassi è stata alla guida di Asl e istituti scientifici, oltre che direttore generale della Salute nella Regione Lazio, prima di chiudere la sua carriera come commissario e poi direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Roma 2.

"La decisione dovrebbe essere presa nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Attendo notizie, ma la situazione è paradossale", il commento del governatore Donato Toma, riferito non certo alla figura di Flora Degrassi, un curriculum di tutto rispetto da vantare, ma ai ritardi nella nomina del commissario, dopo le dimissioni di Angelo Giustini e del sub commissario Ida Grossi. Proprio la sostituzione del sub commissario avrebbe a quanto pare ritardato i tempi, visto che su questo secondo nome l’accordo ancora non c’è.

Com’è noto Toma si è più volte detto contrario all’istituto del commissariamento – il Molise dal 27 marzo 2007 e in piano di rientro dal deficit – più che al commissario. Ed ha proposto la sua autocandidatura al Ministero della Salute, “a titolo gratuito”, prima di affermare che nelle ultime settimane era stata cercata la soluzione condivisa tra Regione e Governo. Individuata, ma finora rimasta in stand-by. Mentre in piena pandemia il Molise è ancora senza commissario.

Carmen Sepede

