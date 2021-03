Termoli-Lesina, parere positivo al raddoppio ferroviario: esulta la Lega

L’europarlamentare Massimo Casanova commenta: “Ambiente e infrastrutture possono coesistere”



TERMOLI. Parere positivo della Commissione Tecnica VIA al raddoppio dei binari ferroviari nel tratto Termoli – Lesina, al confine tra Molise e Puglia. Ora non resta che l’autorizzazione del Mit (trattandosi di procedimento ex Legge Obiettivo 443/2001), per l’avvio dei lavori.

A commentare la notizia l’europarlamentare del Carroccio Massimo Casanova: “Una vittoria per la Lega e per il lavoro di pressing personalmente svolto sino ad oggi, coadiuvato dai nostri parlamentari, a beneficio e modernizzazione di quel tratto ferroviario, ancora oggi a binario unico, con tutto quel che questo ha significato in termini di rallentamento dei collegamenti e dell’economia dei territori”.

Il deputato Ue, eletto al Sud, e componente della Commissione Trasporti aggiunge: “Sono lieto che anche Rfi abbia accettato di migliorare il progetto per renderlo compatibile alle questioni ambientali che insistono nella zona, così pronunciando una parla chiara e definitiva sull’importanza (e la possibilità) di far coesistere tutela del paesaggio e modernizzazione del Paese, come da sempre propugna la Lega. L’Italia e l’economia italiana hanno bisogno di crescere e correre. L’intervento sulla Termoli – Lesina è un tassello importante – conclude - che si inserisce in questa prospettiva. Il Sud ha fame di infrastrutture”.

