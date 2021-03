Vaccini anti-Covid, in Molise somministrate 63.681 dosi

Prosegue la campagna vaccinale. Al momento attive le adesioni per gli Over 80, per il personale scolastico, per le forze dell’ordine, per i soggetti fragili e per i volontari della Protezione civile

CAMPOBASSO. Avanza la campagna vaccinale anti-Covid in Molise, raggiungendo il 95,18% delle somministrazioni sulla base delle dosi consegnate (66.905).

Ed ecco che in regione – stando ai dati diffusi dall’Asrem mediante bollettino aggiornato – sono state vaccinate 63.681 persone, di cui: 48.921 con siero Pfitzer, 10.888 con AstraZeneca e 3.872 con Moderna.

Al momento sono attive le prenotazioni (e dunque il servizio) per gli Over 80, per il personale scolastico, per le forze dell’ordine, per i soggetti fragili e per i volontari della Protezione civile. Dopo Pasqua previsto un ulteriore allargamento delle adesioni ad altre fasce.

