Fornelli, il sindaco rinuncia all'aumento di indennità e compra 12 tablet per gli studenti

Indetta la selezione per l'assegnazione dei dispositivi informatici da utilizzare per la didattica a distanza

FORNELLI. Un gesto di grande solidarietà per dare sostegno concreto alle famiglie che in questo momento si trovano ad affrontare un momento economicamente complicato. È quello del sindaco di Fornelli Giovanni Tedeschi che rinunciando all'aumento dell'indennità di carica ha consentito al Comune di acquistare 12 tablet da destinare agli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado da poter essere utilizzati per la didattica a distanza.

“L'acquisto dei tablet – si legge sulla pagina Facebook del Comune - si è reso possibile in seguito alla rinuncia all'aumento dell'indennità di carica da parte del sindaco Tedeschi per l'anno 2020 riconusciata dal Decreto del 23 Luglio 2020 del Ministero dell'Interno. È indetta pertanto una selezione finalizzata alla concessione dei dodici tablet a cui può partecipare ogni studente iscritto alla Scuola primaria o secondaria del Comune di Fornelli.

La domanda di partecipazione, a pena di nullità, deve essere firmata dal genitore dell'alunno o dall'esercente la patria potestà.

Scaduti i termini, sarà redatta una graduatoria che assegnerà a ciascun studente un punteggio che terrà conto di: condizione economica del nucleo familiare (ISEE); condizione scolastica; condizione familiare e disabilità. I tablet saranno consegnati ai genitori degli alunni classificati, che saranno chiamati direttamente per il ritiro”.

